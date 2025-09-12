Histórico del boxeo pronostica un combate entre Canelo Álvarez y Terence Crwford sin marrullerías

Las Vegas.— Las peleas de Saúl Álvarez suelen ser eventos populares y multitudinarios, un pretexto para reunirse y ver el combate en la telvisión... O algunos privilegiados separan la fecha en el calendario para viajar a presenciarla. Sin embargo, hay una persona que vivió las mejores historias del Canelo a su lado, dentro el ring.

Es Kenny Bayless, el exárbitro de 75 años de edad retirado en 2023 y elegido al Salón de la Fama internacional del boxeo este año, quien vive en Las Vegas y está presente en cada evento previo al combate en el estadio Allegiant, ante Terence Crawford.

Como profesional, le tocó dirigir cuatro peleas históricas del tapatío: Ante Floyd Mayweather Jr., contra Amir Khan, Julio César Chávez Jr. y el inolvidable empate contra Gennady Golovkin.

“Fui árbitro en cuatro de las peleas de campeonato de Canelo y, como réferi, la clave es la justicia, que los peleadores sean limpios y no haya distracciones. Estos dos son limpios... Esta debería ser una tarea tranquila para el árbitro del sábado por la noche”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

El combate ante Mayweather Jr. lo recuerda como “un paseo en el parque”, ya que “llegando a esa pelea, sabía que sería limpia, porque los dirigí varias veces, y eso es lo que buscamos, minimizar las dificultades. Ambos fueron muy educados, presentaron sus habilidades de la mejor manera y fue increíble ser parte de eso”.

Nacido en 1950, se mudó a Las Vegas en 1972. Vio pelear a Muhammad Ali contra Jerry Quarry y, desde ahí, le dedicó su vida al deporte. Primero como juez.