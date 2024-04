Hija de Paco Jémez revela que su padre le prohíbe relacionarse amorosamente con futbolistas

Francisco Jémez salió de Cruz Azul hace casi siete años; sin embargo, su nombre continúa causando eco en los medios deportivos de nuestro país.

El director técnico español consiguió levantar dos títulos amistosos (Copa Socio MX y Copa Tecate) con La Máquina, pero una dolorosa eliminación en la Liguilla del Apertura 2017 ante América no le permitió continuar al frente del banquillo cementero.

Recientemente, su hija mayor participó en una entrevista para el podcast La Influencia y decidió revelar ciertas cuestiones que vivió junto a su padre en nuestro balompié nacional.

Nadia Jémez también compartió que Paco no le tiene permitido relacionarse amorosamente con jugadores, ya que ha tratado mucho con ellos.

“Mi padre siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista y nunca he estado con un futbolista ni nunca le he dado un beso a un futbolista porque los conoce mucho”, declaró.

No obstante, la influencer española aseguró que sí tiene más de un jugador como amigo, sobre todo los que ha dirigido el extimonel celeste.

“Eso sí, amistades muchísimas porque me he relacionado mucho con gente que ha entrenado mi padre, pero líos nada de nada… estaba prohibido”