Hera, la gladiadora que es motivo de orgullo de sus hijos; la luchadora de su vida

Integrante de una de las dinastías más importantes dentro de la lucha libre mexicana, Hera divide su día entre el amor por practicar la disciplina que le fue heredada por su padre, El Valiente, y la titánica e incansable labor de ser madre.

Una tarea nada sencilla para la gladiadora, quien compartió las dificultades que conlleva ser figura de los encordados y al mismo tiempo, estar atenta a sus dos hijos, quienes, pese a las grandes ausencias, apoyan a su madre para que cumpla sus sueños.

“Ser mamá luchadora es difícil. En los últimos años me he convertido en una madre ausente, pues soy luchadora todos los días de la semana. Hay fechas importantes para la persona que está detrás, pero que no puedo disfrutar debido al trabajo. Tengo dos hijos increíbles que me han apoyado para hacer lo que amo”.

Lee también Manny Pacquiao saldrá del retiro tras cuatro años para enfrentar a Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo

La ruda, quien es parte de las estetas elegidas por el Consejo Mundial de Lucha Libre para viajar a Japón, está orgullosa porque sus hijos la presumen, algo que le hace recordar su infancia al lado de su papá.

“Mis hijos hablan todo el tiempo de su mamá, de que es luchadora. Presumen que se fue a Japón y que no puede estar en cualquier lado porque tiene que trabajar. Me gusta que lo hagan, y me recuerda que yo también lo hacía”.

Hera, quien espera seguir escalando en las carteleras de la empresa mexicana, explicó que en múltiples ocasiones sus hijos le han expresado su deseo de ser luchadores, palabras que le llenan el corazón. “Tienen el sueño. Siempre me hablan de querer seguir con el legado, y significa mucho para mí”.

Lee también Los Whitesox de Chicago, la gran pasión de León XIV