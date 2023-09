Helmut Marko y todas sus polémicas críticas contra Checo Pérez

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, desató polémica tras criticar el origen del piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez. Las declaraciones del consejero le dieron la vuelta al mundo. Esto, al punto en que los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo piden su destitución porque sus comentarios son de corte "racista" y "xenófobo".

No es la primera vez que Helmut Marko arremete contra "Checo" Pérez. Y es que, en ocasiones anteriores, ha criticado el desempeño del mexicano y lo ha comparado con el neerlandés, Max Verstappen.

Competir en la Fórmula 1 es todo un reto. Incluso, durante el pasado Gran Premio de Singapur, "Checo" se sinceró tras ganar la carrera: "Esta carrera la necesitaba tanto. Ser un mexicano, en este deporte, sin duda que es difícil porque llevo dos carreras que no me subo al podio y ya todo el mundo está hablando del gran error que había hecho mi equipo en contratarme", sentenció en su documental para Star+.

Éstas son las veces que el consejero de Red Bull ha hecho comentarios en contra el piloto mexicano.

Las polémicas de Helmut Marko con Sergio "Checo" Pérez

Gran Premio de Arabia Saudita, 2022: "Vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro"

Mientras se realizaban las prácticas libres del Gran Premio de Arabia Saudita, ocurrió una explosión en la planta petrolera de Aramco por un ataque terrorista. La nube de humo negro fue perceptible en el Circuito de Jeddah, causando desconcierto entre los pilotos, pues incluso llegó un olor a quemado.

Particularmente, "Checo" se mostró asustado. Durante una entrevista con Sky F1 Alemania, Helmut Marko externó que "no debía preocuparse" porque, a fin de cuentas, vivir en la Ciudad de México es "más peligroso".

"No nos afectó directamente. Max nos envió un mensaje de radio, pensó que su coche estaba en llamas porque había un intenso olor a quemado. Luego comprobamos todos los datos: no era eso. Pero sí notó el olor a quemado de la explosión. Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro ", sentenció.

Gran Premio de Francia, 2022: "Quizás tomó tequila ayer"

Tras la carrera del Gran Premio de Francia, donde "Checo" quedó en cuarto lugar, Helmut Marko declaró que el desempeño del piloto se debió a que "tomó tequila".

"Quizás tomó tequila ayer. Checo estaba durmiendo en el reinicio", comentó para el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

Gran Premio de Bélgica, 2022: "Como sudamericano tiene el problema con los altibajos"

Curiosamente, no es la primera vez que Helmut Marko asocia el desempeño de "Checo" Pérez con su origen, pese a que el piloto no es sudamericano. Posterior al Gran Premio de Bélgica, ligó la actuación del mexicano con sus raíces.

" Como sudamericano tiene el problema con los altibajos . También buscó su propio camino con la configuración del auto y no funcionó", arremetió en una entrevista con Sky.

Gran Premio de Bélgica, 2023: "Sergio sólo puede ser segundo"

Tras el Gran Premio de Bélgica, Helmut Marko nuevamente criticó a "Checo" Pérez y como es su costumbre, elogió a Max Verstappen.

" Sergio sólo puede ser segundo , más es imposible para él", opinó el asesor de Red Bull en una entrevista con el medio Motosport.