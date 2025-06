Héctor Suárez revienta a directivos del futbol mexicano; “Son unos pendej*s, ignorantes y arrogantes”

Christian Martinoli y Luis García decidieron innovar al narrar el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 a través de YouTube.

El narrador y el analista de TV Azteca utilizaron el canal del Dr. García para llevar sus voces a sus seguidores, luego de que su empresa decidiera no comprar los derechos del torneo de selecciones más importante de la Concacaf.

Dicha situación no permitió que la dupla que ha marcado historia en la televisión mexicana se quedara sin la transmisión del partido del Tricolor en su presentación ante República Dominicana.

El en vivo contó con más de 50 mil aficionados que disfrutaron de los comentarios de Christian Martinoli y Luis García en la sufrida victoria de México.

La transmisión de la pareja de TV Azteca se robó los reflectores en las redes sociales porque las personas que la siguieron quedaron más que satisfechas.

El nombre del cronista y el del analista estuvieron en boca de todos, sobre todo porque continuarán haciendo los en vivo, mientras la Selección Mexicana se mantenga compitiendo en la Copa Oro.

Sin embargo, su transmisión también sirvió para que se generaran polémicos comentarios en las redes sociales.

Tal es el caso del que realizó Héctor Suárez Gomíz en contra de los directivos del futbol mexicano.

El actor y comediante decidió aplaudir el trabajo que hacen Christian Martinoli y Luis García, pero aprovechó para criticar fuertemente a los dirigentes de nuestro balompié nacional.

“Los que manejan nuestro futbol nos han demostrado que no son incompetentes, ni tampoco ineptos y mucho menos inhábiles... ¡Para tomar decisiones deportivas, son unos pendejos!”, sentenció el hijo de Héctor Suárez.

El Pelón no dejó pasar la oportunidad de criticar varias determinaciones que han tomado los hombres de “pantalón largo” en los últimos años.

“Exageraron con el número de extranjeros permitidos (es que los directivos no confían en que los mexicanos den espectáculo y sin espectáculo no hay rating y sin un gran rating, no hay un gran negocio) y aniquilaron la competencia porque para cuidar su negocio, desaparecieron el ascenso y descenso”, puntualizó.

Héctor Suárez aseguró que los directivos de balompié tricolor no tienen el suficiente conocimiento para tomar las mejores decisiones, por lo que terminan priorizando lo económico sobre lo deportivo y eso afecta al desarrollo.

“Como no le saben a esto del futbol, su arrogancia, ignorancia y soberbia se hacen presentes cada vez que deciden por el bien del futbol mexicano. ¡Chingue a su madre el crecimiento deportivo!”, compartió en sus redes sociales el Pelón Gomíz.