Christian Martinoli lanza advertencia a Televisa tras transmisión en YouTube: "Estaremos en los partidos que sean necesarios"

Christian Martinoli y Luis García realizaron hace unas horas su debut en YouTube, plataforma que utilizaron para transmitir el partido entre México y República Dominicana en la Copa Oro.

La dupla de TV Azteca, que recibió el apoyo de varios compañeros como David Medrano, Jorge Campos y Carlos Guerrero, surgió como respuesta luego de que la televisora del Ajusco decidiera no pagar los derechos para transmitir los partidos del torneo de Concacaf.

Durante más de dos horas, la alternativa comandada por Martinoli reunió a más de 640 mil personas, lo que generó palabras de agradecimiento por parte de los comentaristas.

"Muchas gracias a toda la gente, es una experiencia nueva para nosotros. Nos cargamos de risa, estuvo sin censura. Si sin censura no nos pueden ganar, hacemos un partido así en la tele y no vuelven a ver ese canal en su vida", mencionó Martinoli.

Con esa emoción, la felicidad continuó en redes sociales, plataformas en las que Christian repitió el agradecimiento y lanzó una advertencia a Televisa, asegurando que repetirán la fórmula para más partidos.

"Hace tiempo que no me reía tanto como hoy. Nos vemos el martes en el Mty vs Inter y en los demás partidos que sean necesarios. ¡Abrazo y arriba el ChorizoPower!", escribió.

¿Cuáles serán los siguientes partidos de Luis García y Christian Martinoli en YouTube?

El canal de YouTube de Luis García tendrá en los siguientes días la participación de ambos comentaristas, quienes, además del torneo de Concacaf, llevarán las emociones del Mundial de Clubes 2025: