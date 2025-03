Héctor Herrera rompe el silencio, tras su divorcio con Shantal Mayo; acepta que él fue culpable de la ruptura

Unas semanas después de que Shantal Mayo anunciara su divorcio con Héctor Herrera, el futbolista de los "Diablos Rojos" de Toluca rompió el silencio y asumió la responsabilidad por la ruptura; además de que defendió a su expareja de las críticas que, recientemente, estallaron en su contra por presunta infidelidad.

"La han criticado mucho. Ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasado. El que cometió el error fui yo y no me parece bueno que la estén acusando", reconoció en entrevista para los micrófonos de Adela Micha.

Si bien "H.H." no quiso profundizar en los detalles que los orillaron al divorcio, aseguró que Shantal es el "amor de su vida" y que un error suyo los llevó a la separación, por lo que ahora está pagando las consecuencias de sus actos.

"Yo cometí un error que prefiero no entrar en detalles porque tengo dos hijos y van a ver la conversación. Soy consciente de lo que hice y asumo mi responsabilidad, estoy pagando las consecuencias, pero estoy tranquilo. Me hubiese encantado seguir, nunca me quise separar", finalizó Herrera.

Héctor Herrera reveló los verdaderos motivos por los que se divorció de Shantal Mayo - Foto: Especial

La ruptura entre Héctor Herrera y Shantal Mayo

Fue el pasado veinte de febrero cuando, después de quince años juntos, Héctor Herrera y Shantal Mayo anunciaron que se separarían por "decisión mutua".

En ese entonces, Mayo publicó un comunicado, donde se limitó a asegurar que "lo mejor es seguir por caminos distintos".

Y semanas después, la atención mediática se centró en Shantal Mayo, ya que fue vinculada con el jugador de las "Águilas" del América, Igor Lichnovsky, por presunta infidelidad.

Sin embargo, la exesposa de "H.H." negó rotundamente que este escenario haya sucedido. Y sin mencionar el nombre de Lichnovsky, descartó cualquier tipo de vínculo sentimental.

"A Héctor y a mí nos llevó más de un año hacer nuestra separación pública. Las especulaciones que aseguran las causas de nuestra decisión son infundadas, distorsionadas y en concreto, una mentira", sentenció.

