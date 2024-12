Había que matar o morir y mis jugadores estaban dispuestos a morir: Anselmi; Cruz Azul, a semis

Martín Anselmi estaba seguro que lograría igualar el marcador global (3-3). Su aspecto en la sala de prensa lo delataba, su sonrisa irradiaba en todo el lugar. Su próximo rival será América y más que revancha, lo ve como una gran oportunidad de triunfar.

“Para llegar al último día hay que ganarle a todos, te vas enfrentando a los mejores del torneo. Mañana analizaremos lo que pasó hoy y analizaremos a América”, confesó a conferencia de prensa.

Si algo tenía que reconocer el entrenador argentino, fue la valentía y entusiasmo con el que salieron sus jugadores al terreno de juego. Si bien el parón de la Fecha FIFA les afectó en no preparar la serie, al no conocer el rival, la entrega fue lo que salió a flote.

Lee también Osorio se va triste tras la eliminación; confiesa que no hicieron lo suficiente ante Cruz Azul

“Ahora que nosotros ganamos, te puedo contestar lo que dijeron la pasada rueda, competir después de 18 días y reencontrarnos a días y desconocer al rival, el viajar, en ese sentido perdimos todo tipo de ventaja. No lo pongo de excusa, así está el reglamento. Fue difícil el partido en Tijuana, desde enfocar, meternos en el partido, desde el buen entrenador (Juan Carlos Osorio) y no saber con que te puede sorprender, hoy era matar o morir, mis jugadores estaba dispuestos a morir”.

Por último, Martín Anselmi agradeció el apoyo de la afición desde la serenata hasta el final del partido. El argentino confesó que no había vivido algo parecido.

“Ayer pasó algo que no lo vi en mi vida. Un hincha nos agradeció por devolver la identidad al equipo, que el hincha lo reconozca vale más que un título. Trabajamos para eso, desde el día unos hicimos un equipo competitivo, es mi mayor logro, en un partido de futbol pasan cosas. Lo que sí podemos controlar es nuestra identidad, ser nosotros, hoy no podíamos mirarnos a la cara y no ver sido nosotros. Eso que nos pedía el aficionado se vea reflejado desde que comienza el partido hasta el final. Es un regalo para la afición y un orgullo para mis jugadores”.