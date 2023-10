El FC Barcelona vivió una tarde para el olvido el sábado pasado tras dejar ir la victoria contra el Real Madrid en una nueva edición del Clásico Español. Esta vez, el mediocampista turco İlkay Gündoğan se pronunció al respecto y encendió la polémica con un mensaje directo reprochando la actitud de sus compañeros.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción" así comenzó su declaración el refuerzo estrella blaugrana.

El exfutbolista del Manchester City hizo énfasis en el tema emocional y aseguró que si siguen con esa actitud, tanto el club merengue como el sorpresivo Girona los pasarán por encima.

"Esto es parte del problema, tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque sino el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar" agregó.

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

Finalmente, 'Gundo' asumió la responsabilidad como referente del plantel a pesar de tener pocos partidos en el equipo.

"No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia".

