Hace unos años surgió la Liga de Balompié Mexicano, un proyecto que regresaría el futbol a Veracruz con un equipo en el cual el Gullit Peña, Gustavo Matosas y otros futbolistas buscarían darle alegrías al pueblo jarocho, pero todo terminó siendo un fiasco.

Durante una etapa de su carrera, Carlos Peña estuvo deambulando en la división de plata del futbol mexicano con los Correcaminos, pero recibió una tentadora oferta proveniente de la Liga de Balompié Mexicano, donde podría reunirse con Gustavo Matosas.

El técnico de origen argentino, pero naturalizado uruguayo, compartió grandes momentos con el Gullit, ya que ambos coincidieron en el León, club con el que levantaron la Liga MX y en donde Peña vivió sus mejores momentos como futbolista profesional.

¿Qué pasó en la Liga de Balompié Mexicano?

De acuerdo con lo compartido por el Gullit en el podcast de "El RePortero" de Yosgart Gutiérrez, su llegada a esta liga no fue como se la habían pintado a él y al resto de los jugadores contratados por el cuadro veracruzano.

"Jugué todos los torneos que quise jugar, hasta la Liga de Balompié, pero ahí fue donde valió madres. Me fue mal, me fui de Correcaminos con el profe (Gustavo) Matosas, llegaron 'Chatón' (Enríquez) y el 'Avión' Calderón y nos vendieron puro humo".

El mundialista con México en 2014 reconoció que no les pagaban, pero él exigía que se le pagara a los otros futbolistas provenientes de la "talacha".

"Al profe le pasaron unos contratos que no, este chavo de Diego Bartolotta, que hasta la fecha no pagó. Yo le decía 'no quiero dinero para mí, dáselo a los chavos'. Los grandes ya teníamos nuestro colchón, pero otros, sin cobrar porque eran talacheros".

Gustavo Matosas llegó a poner dinero de su bolsa para apoyar a ciertos futbolistas, pues los dueños del club no le pagaban a sus jugadores.

"En la talacha te pagan (por partido), pero acá se supone que era profesional,descuidaron la talacha y no les pagaron. Fue muy jodido y decidimos ya no jugar, el profe (Matosas) nos apoyó porque sacaba de su bolsa para dárselo a los jugadores, para comprar hielos para las lesiones".