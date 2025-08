Gilberto Mora confiesa que Reus nunca pidió su playera; fue broma de sus compañeros

Después de haberse viralizado un video en el que Gilberto Mora aseguraba que Marco Reus le había pedido su playera, el futbolista mexicano confesó haber sido víctima de una broma por parte de sus compañeros.

Los Xolos de Tijuana hicieron su debut en la Leagues Cup enfrentando al LA Galaxy, duelo en el que Gilberto Mora fue la gran figura para el cuadro de la Liga MX anotando dos goles, aunque el resultado terminó siendo en contra de su equipo.

Después de haber disputado este encuentro, un aficionado le pidió su playera, pero el joven de 16 años le comentó que eso no era posible, pues Marco Reus se la había pedido. Sin embargo, esto último resultó ser una "travesura" de sus compañeros.

En la conferencia de prensa previo al duelo frente Colorado Rapids, Mora habló sobre este tema, dejando en claro que esto nunca sucedió.

"Me gustaría aclarar eso de Reus, la verdad fue una broma de mis compañeros.Me dijeron que la quería cambiar conmigo, yo me la creí y por eso lo dije, hasta me enseñaron la playera, pero justo se la cambió a otro compañero", comentó "Gil".

¡Todos caímos, 'Morita', no fuiste el único! 🥲



Gilberto Mora reveló que Marco Reus no le pidió su camiseta y sólo fue una broma que le hicieron sus compañeros de Xolos 🙃

Mora sorprende con su inglés

Al estar involucrados en un torneo con la MLS, es claro que habrá participación de prense estadounidense, por lo que en la conferencia también hubo preguntas en inglés hacia la joven sensación del futbol mexicano, quien contestó de forma pulcra.

La primera pregunta hacia el "niño maravilla" fue sobre todo lo que ha vivido con tan solo 16 años, además de ser cuestionado sobre su motivación para jugar futbol.

"Estoy muy feliz de formar parte de este equipo y, obviamente, de la Selección Mexicana. Trato de disfrutar este momento con el apoyo de mis compañeros y mi entrenador, estoy muy agradecido y trato de disfrutar de jugar futbol, quiero ganar trofeos con Xolos de Tijuana, también con México, la Copa del Mundo e ir a Europa".

Esta acción sorprendió a los internautas, pero para algunos otros resultó ser algo normal, considerando que Tijuana es una ciudad fronteriza a Estados Unidos, por lo que suele ser común que los habitantes de aquella ciudad sepan hablar inglés.