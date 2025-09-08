Guadalajara Open: Partido de Maria Sakkari y Elsa Jacquemot queda suspendido por intensa lluvia; se reprograma para mañana

El primer día de actividades del Guadalajara Open AKRON 2025 no terminó como se esperaba, por culpa de las malas condiciones climatológicas.

Durante la tarde se este lunes, comenzó, de manera oficial, la séptima edición del torneo de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) que se realiza en la Perla Tapatía.

Bajo un intenso calor se llevaron a cabo los dos primeros partidos en el estadio Akron de Tenis, donde las emociones no se hicieron esperar.

En el primero, la sorpresa la dio la checa Darja Vidmanova al eliminar a la estadounidense Alicia Parks, con parciales de 6-2 y 6-4.

En el segundo duelo, la juventud se impuso a la experiencia, ya que la estadounidense Iva Jovic derrotó a la polaca Katarzyna Kawa en tres mangas (6-4, 4-6 y 6-3).

Para el duelo estelar, las expectativas eran altas con la presentación de la griega Maria Sakkari, quien se enfrentaba a la francesa Elsa Jacquemot.

Las desconcentraciones de una de las jugadoras favoritas del público mexicano permitieron que su rival tomara confianza y se pusiera tres juegos por encima (1-4), durante el primer set.

De repente, una intensa lluvia comenzó a caer en el Centro Panamericano de Tenis, lo que provocó que la jueza advirtiera a las jugadoras sobre una posible suspensión porque existía la posibilidad de una tormenta eléctrica.

Sin embargo, tanto Maria Sakkari como Elsa Jacquemot no se mostraron nada contentas porque quería serian jugando, a pesar de las malas condiciones climatológicas.

Desafortunadamente para las tenistas y para el público presente en el inmueble tapatío, el partido no pudo continuar porque la lluvia era cada vez más intensa.

Las autoridades del Guadalajara Open tomaron la decisión de suspender, de manera momentánea, el duelo hasta que el aguacero cesara, pero no sucedió.

Casi dos horas más tarde, cuando todo parecía indicar que Maria Sakkari y Elsa Jacquemot regresarían a la superficie dura, una ligera llovizna se presentó y se tuvo que cancelar definitivamente el partido estelar.

El duelo entre la griega y la francés quedó reprogramado para el martes y será el segundo que se jugará en el estadio Akron de Tenis, por lo que podría comenzar después de las 15:30 horas.