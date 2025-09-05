Gran Premio de Italia 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de la Fórmula 1

El campeonato de la Fórmula 1 sigue su rumbo, y su siguiente parada es el Autódromo Nacional de Monza para correr el Gran Premio de Italia 2025, donde Ferrari busca aprovechar la localía y cosechar un resultado positivo para su causa.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegan con la difícil tarea de buscar un podio, luego de no haber concluido el Gran Premio de Países Bajos. El monegasco tuvo un percance con Kimi Antonelli que lo dejó fuera de la carrera; mientras que el inglés chocó con un muro del circuito, y de esta forma, Ferrari se quedó sin sumar puntos en Zandvoort.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, también corre como local en este circuito, pero podría ser recriminado por los tiffosis debido al choque que tuvo con Leclerc. Con 18 años, el joven italiano está firmando una temporada decente y busca seguir aumentando su puntaje.

Lee también: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Horario y transmisión para ver EN VIVO semifinal del US Open 2025

A left front lock-up for Charles and he has to bail into the gravel at the Ascari chicane 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/E57ZfRSOvJ — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Los ojos están puestos en Oscar Piastri, quien busca seguir aumentando la distancia con Lando Norris en la pelea por el Campeonato de Pilotos. El piloto inglés de McLaren no sumó unidades en Países Bajos, pues una falla en su monoplaza lo obligó a retirarse, dejando escapar una gran oportunidad de acercarse a su coequiepero.

La diferencia para esta carrera es de 34 puntos entre Piastri y Norris, por lo que la presión sigue estando presente para ambos conductores del "Team Papaya".

Lee también: Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos del Tri en la Fecha FIFA?; jugará ante rivales asiáticos

Max Verstappen sigue arañando las esperanzas de otro campeonato, algo que luce complicado, pero no imposible para el neerlandés. En su casa, el volante de Red Bull cosechó un gran segundo lugar, que le sirvió para ponerse a 70 puntos del Lando Norris.

Horario y transmisión para el Gran Premio de Italia

Las primeras prácticas se corrieron este viernes, para el sábado hay una más y la clasificación; el domingo se cierra la actividad con la carrera.

Sábado 6 de septiembre

Práctica 3 / 4:30 AM / Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV

Clasificación / 8:00 AM / Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV

Domingo 7 de septiembre