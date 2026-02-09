Glenda Inzunza y el equipo de natación artística apuntan a los Juegos Centromericanos

El año 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo olímpico y, con él, la ilusión renovada de cientos de deportistas que aspiran a representar a México en los Los Ángeles 2028.

Entre esas figuras destaca Glenda Inzunza, miembro del equipo nacional de natación artística, quien se prepara para emprender el viaje a Colombia, sede de la primera parada de la Copa del Mundo de la disciplina.

En vísperas de esta competencia, la joven atleta habló sobre la transformación que atraviesa el conjunto mexicano, impulsado por nuevas integrantes y una visión renovada. Para Glenda y sus compañeras, el certamen será clave para afinar detalles.

“Es una copa para probar cosas nuevas. Vamos sin expectativas y esperamos evitar errores, aprender y ajustar para los Centroamericanos. Ahora hubo cambios y se integraron cinco niñas de la categoría junior. No se siente un equipo estancado; se siente un equipo que continúa evolucionando, y eso es algo positivo”, mencionó.

Inzunza, una de las deportistas con mayor experiencia en el grupo, aseguró que su trayectoria le permite apoyar a las nuevas integrantes: “Yo siempre busco ayudarlas para que alcancemos juntas los mejores resultados”, finalizó.