Gignac revela si cambiaría su playera con Sergio Ramos en el Clásico Regio; su respuesta fue épica

El 12 de abril, Tigres recibe a los Rayados de Monterrey en el estadio Universitario, en una edición más del Clásico Regio. Un encuentro más esperado que anteriores encuentros.

¿Por qué? Por la presencia de Sergio Ramos con el conjunto de La Pandilla; en el bando felino, la presencia de André-Pierre Gignac sigue siendo una incógnita y lo más seguro es que el francés no llegue en óptimas condiciones. Lo cierto, es que todos quisieran ver el choque entre Gignac y Ramos.

Pero ¿habría cambio de playera con el central español en caso de poder jugar? El delantero de los Tigres respondió de manera épica.

“No... no sé. No soy mucho de eso. Ahí sí tengo un pequeño ego, no soy perfecto. Prefiero que me pidan", declaró en entrevista para Fox Sports.

Lee también Histórico exdirectivo mexicano critica a Rafa Márquez; "¿qué bases hay para creer que es buen técnico?", lanzó

¿GIGNAC INTERCAMBIARÍA CAMISETA CON RAMOS? 👀



El delantero francés le confiesa a @ruubenrod que le encanta que James Rodríguez y Sergio Ramos llegaran a México; sin embargo, no le daría su jersey en el Clásico Regio, 'tengo un ego' 🐅 🔥#LUP pic.twitter.com/Ft6lVXTolr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2025

André-Pierre Gignac pide compromiso a las figuras

Desde que llegó para 2015, André-Pierre Gignac se ha convertido en un referente de los Tigres y en una leyenda del futbol mexicano. Sus números y logros así lo confirman. Con voz autorizada, el francés pide compromiso total a jugadores como James Rodríguez (León) y Sergio Ramos (Rayados), que llegaron para este torneo Clausura 2025.

"Es bonito para el futbol mexicano que logremos hacer venir a esos jugadores, para mí que vengan muchos más”, aseveró la leyenda viviente de los Tigres.

“Pero necesitamos que haya un compromiso, una dedicación al 2 mil, porque no vienes aquí a terminar tu carrera tranquilo; está bien y todo, pero no es lo que queremos nosotros, queremos jugadores comprometidos”, enfatizó.

Lee también La Selección de Uruguay "pone" a Federico Viñas en el América; el delantero pertenece a Grupo Pachuca