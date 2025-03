Histórico exdirectivo mexicano critica a Rafa Márquez; "¿qué bases hay para creer que es buen técnico?", lanzó

Después del Mundial de 2026, si el plan sigue como se pactó, Rafael Márquez tomará las riendas de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Sin embargo, esta decisión no agrada del todo a varios. Entre ellos, Néstor de la Torre, exdirectivo de la FMF y de las Chivas, quien cuestionó la capacidad del “Káiser” para estar en el banquillo Tricolor

“Hay diferentes formas de liderazgo, de un campo de futbol o de un equipo. Hay liderazgos de personalidad, hay liderazgo de fuerza, de empeño, de trabajo y hay liderazgo de futbol”, aseveró en entrevista para TUDN.

“Es un gran líder (Rafa) futbolísticamente hablando. Fue un gran futbolista, pero no ha entrenado. Es alguien que entrenó un equipo de segunda división de un gran equipo. Es todo lo que ha hecho”, agregó contundente.

De la Torre fue tajante y aseguró que el plantearlo para 2030 es mero “humo” de los altos mandos del futbol mexicano.

“Qué sustentos, o qué respaldos, o qué bases o qué cimientos me dices que me haga pensar que va a ser un gran entrenador en la Selección. Está aprendiendo. Yo no digo que no pueda ser buen entrenador. Yo lo que estoy diciendo es que hoy me dicen eso y es humo de los dueños porque él no tiene ninguna base para yo pensar que es buen entrenador”, concluyó.

