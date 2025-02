Ganar un Major, la misión de Paula Badosa

Mérida.— Con 27 años de edad, Paula Badosa (originaria de Manhattan, Estados Unidos, aunque con sangre española y orgullo catalán) construyó una carrera con récords, como ser número 8 del mundo en la categoría junior, donde fue campeona de Roland Garros, tras superar a Anna Kalinskaya... Hasta que dio el salto al profesionalismo y supo ser la segunda mejor tenista del planeta, de la mano de cuatro títulos.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, confesó que los sueños que creó de niña la acompañan hoy, y anhela cumplirlos. Uno es conquistar algún torneo del Grand Slam y, de preferencia, que sea Roland Garros, tal como lo hizo hace 10 años.

“Siempre he tenido sueños grandes. Me preparo cada día para superar las adversidades y eso es un poco lo que me identifica”, reveló Badosa, en las instalaciones del Yucatán Country Club.

Desde su primera participación en torneos del Grand Slams (2019), sus mejores resultados son dos cuartos de final, en París y el US Open, así como la semifinal del Australian Open de este año, donde cayó contra Aryna Sabalenka.

Badosa es un ejemplo de superación al luchar constantemente contra lesiones de hombro, rodilla y espalda; sin embargo, su complicada molestia crónica de vértebra es su mayor prueba a superar.

Ahora, “me siento bien y ojalá pueda seguir dando pasos hacia adelante... Ojalá pueda conseguir mi sueño, que es jugar una final y ganar un Grand Slam; para eso me estoy preparando. Me encantaría que sea en Roland Gararos, es parte de mi tierra y es el que me haría más ilusión ganarlo”.

Finalmente, se describió a sí misma como una luchadora con “capacidad de superación. Nunca me rindo y eso es lo que me identifica más”, dijo, en referencia a la resiliencia que la caracteriza por su fortaleza mental y física, en el largo camino a ser una de las mejores tenistas en el mundo.