Las Vegas.— Hay cuestiones que tienen un límite, y en la Selección Mexicana es perder contra Estados Unidos.

Un quinto juego oficial ya no (sexto en general), no más... Eso es lo que se le pide a Diego Cocca de cara al duelo de hoy contra Estados Unidos, por las semifinales de la Nations League.

El Tricolor no le ha podido ganar al acérrimo rival en cuatro juegos oficiales: Dos de eliminatoria mundialista, final de la Copa Oro 2021 y también en el juego por el título de la Nations League 2021.

Desde el 7 de julio de 2019, en el Soldier Field de Chicago, cuando ganó (1-0) en la final de la Copa Oro, no se ha vuelto a ganar en un juego como el de hoy.

Por eso, otro partido sin ganar ya no. “Siempre jugar un clásico contra Estados Unidos es importante para nosotros. El compromiso para la Selección es al máximo. Buscaremos ganar, a eso venimos, es la misión”, dijo el técnico nacional.

Mas no basta con querer, hay que tener armas para hacerlo: “Tenemos ganas, compromiso, pero poco trabajo; sin embargo, con ganas y voluntad se pueden hacer milagros”.

Fuera del entorno futbolístico, Cocca sabe que tiene a otro “enemigo”: el entorno.

“Sé dónde estoy parado”, dice el argentino, tratando de no mostrar alguna emoción fuera de la calma: “Sé la silla que ocupo. Sé que no me critican a mí, sino al técnico del proceso anterior [Gerardo Martino] y necesitan a alguien a quien echarle la culpa... Yo no fui a Qatar”.

Dice que los que “me contrataron confían en mí y ojalá pueda tener tiempo y trabajo. Porque así nos irá mejor”.

No dudó en confesar que su puesto pende de un hilo: “Hay más gente que quiere que me vaya, que me quede”, pero fuera de eso, buscará ganar: “El resultado se va a ver, si es que existe el compromiso”.

Y aceptó que está trabajando en la naturalización de jugadores extranjeros.