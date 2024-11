Gaby López: Golfistas mexicanos de hoy, fruto de las semillas que plantó Lorena Ochoa

Cuando Lorena Ochoa conquistó su primer título de la LPGA en 2004, Gaby López tenía escasos 11 años. Lo sueños aún parecían inalcanzables para la oriunda de CDMX; sin embargo, ya tenía en la histórica golfista mexicana a quien emular.

Los logros de Lorena fueron dejando semillas en su recorrido y hoy ya han dado frutos. Así lo considera López, quien se ha rankeado dentro de las mejores 25 del mundo.

“Definitivamente vemos la ola de las generaciones que Lorena [Ochoa] impactó y es donde se está viendo el fruto”, declaró Gaby López para EL UNIVERSAL Deportes.

“Lo que son Carlos Ortiz, María Fassi, Isabella Fierro, Abraham Ancer, los que vienen atrás como Santiago de la Fuente y todos los niños que vienen con mucha fuerza, es en donde se dan los frutos de las semillas que se plantaron hace años”, agregó la jugadora.

En lo personal, este 2024 ha sido para López Butrón su mejor año en el golf. Si bien, los triunfos no han llegado, asegura que nunca había sido tan consistente en su deporte.

“Este año ha sido muy curioso, porque probablemente es el año donde más consistente he jugado, pero no ha sido el mejor en resultados. El mejor golf de Gaby está saliendo y tal vez no tiene que verse en números, pero interiormente se siente muy bien, es una gran satisfacción”, explicó.

El golf mexicano ha ganado mucha relevancia, pero Gaby pide que haya una mayor formación desde edades tempranas.

“Competimos con países que tienen miles de golfistas. Creo que es cosa de tiempo, pero sí hay que dar mejor guía técnica a los niños y niñas”, concluyó.