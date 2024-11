Gaby López y su nuevo objetivo en el golf: Mujeres empoderadas e independientes

Como toda atleta, el sueño y objetivo inicial de Gaby López era conquistar títulos, competir en el más alto nivel, ganar un nombre en el profesionalismo. Con el paso de los años, fue palomeándolos en su listado y su hoja de pendientes se renovó.

Hoy, tiene uno en lo más alto: Empoderar a las mujeres por medio del deporte. Así lo explicó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“A mí, el deporte me cambió la vida 180 grados. Ahora me da una plataforma y responsabilidad muy bonita para poder contagiar e inspirar a las siguientes generaciones de mujeres y niñas. El deporte les puede cambiar en lo profesional, pero también económicamente. Una de las cosas que quiero seguir transmitiendo es la importancia de tener tu independencia financiera”, declaró la capitalina.

El deporte libera y tener un escape desde lo profesional hasta lo económico es un paso importante que la golfista olímpica quiere dar para las mujeres y niñas que vienen detrás de ella, con el mismo sueño de brillar.

“Que la mujer tenga su valor y su propia economía es importante, porque te da el poder de decidir dónde quieres estar, y el deporte lo puede ofrecer. Esa es una de las misiones que tengo en el golf, no nada más representar a México, que es el orgullo más increíble que me ha dado el deporte. El hecho de contagiarles esa independencia y que no sufran de violencia familiar —en un futuro— por necesidad, simplemente porque no tienen a dónde acudir”, aseveró.

Los objetivos de López, a sus 31 años, han cambiado y uno es “tocar el corazón de niños y niñas para decirles que el golf profesional no está tan lejos como creen. Es lo que hoy me motiva, más que cualquier otra cosa”.

