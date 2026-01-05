Gabriel Barbosa completó su regreso al Santos de Brasil este lunes, luego de años fuera del club que lo vio nacer como futbolista, pero este momento tuvo una acción que generó tensión entre los presentes.

En un parte de su presentación, el dos veces campeón de la Copa Libertadores, recibió un duro mensaje por parte de un hincha del cuadro de Sao Paolo, el cual dejó pasmado al jugador brasileño.

"Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas", le dijo el aficionado a Gabigol ante la atenta mirada de los periodistas e invitados que atendieron a esta presentación.

Este momento se viralizó de inmediato, haciendo que los seguidores del histórico equipo se dividieran, ya que algunos estaban de acuerdo con la "exigencia" de la persona del video y otros lo clasificaron como una acción patética.

Independente de ter gostado ou não da volta do Gabigol, venhamos e convenhamos:



Essa cena aqui foi extremamente patética.



Não há a possibilidade de normalizar. Se você não tem um mínimo de autocontrole, apenas não vá tirar foto.



Você não vai se sair grandão ou mas bonito… pic.twitter.com/xJo2RwWyhs — Comando Santista (@ComandoSantista) January 5, 2026

Gabigol llega con el objetivo de ayudar a Neymar para que llegue al Mundial 2026

El delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol' afirmó este lunes, en la presentación de su regreso como jugador del Santos, que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial de 2026.

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo", dijo en rueda de prensa el atacante, cedido por el Cruzeiro hasta finales de año.

Neymar y Gabigol se reencontrarán esta temporada en el conjunto albinegro, donde ambos se formaron.

No obstante, apenas coincidieron porque cuando el ariete subió al primer equipo, el 10 estaba de salida para iniciar su etapa en el FC Barcelona.

Sí compartieron más momentos en la selección brasileña, con la que se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Estamos aquí para ayudar a Neymar. Estamos muy bien, muy felices de compartir vestuario y de poder estar juntos de nuevo", insistió.

Gabigol reconoció que durante las negociaciones entre el Santos y el Cruzeiro habló con el también exjugador del París Saint-Germain (PSG) y Al-Hilal, quien a su vez acaba de renovar su contrato con el 'Peixe' hasta finales de 2026.

El delantero, no obstante, subrayó que el Santos "no es Neymar y Gabigol" solo, "son más de 11 jugadores", necesarios todos ellos para formar un "equipo fuerte" que sea capaz de al menos luchar por títulos.