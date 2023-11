Fundación Palace Resorts I.A.P y Palace Resorts tienen el gusto de anunciar la décima edición de su Torneo anual de Golf , el cual se llevará a cabo en Moon Spa & Golf Club Cancún del 1 al 2 de diciembre de 2023.

Durante diez años consecutivos el clásico torneo de Golf reunirá a golfistas internacionales y de diversos estados del país para compartir unos días de golf.

Los donativos recaudados por las inscripciones al torneo y los donativos de las empresas que se suman se destinarán a diversas acciones que realiza la Fundación Palace, como el desarrollo de programas de salud, bienestar, educativos, ambientales y de cumplimiento de sueños que tienen como beneficiarios niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de Quintana Roo, Yucatán y Baja California, principalmente. Su donación es muy importante, cada peso contribuye a ayudar a quienes más nos necesitan.

Las inscripciones y aportaciones serán recibidas por medio de la página: fundacionpalace.org/golf

La décima edición del torneo de golf se llevará a cabo en el exclusivo y renombrado campo de golf de Moon Spa & Golf Club Cancún, el cual cuenta con un increíble diseño de la mente maestra de Jack Nicklaus.

Foto: iStock

La inscripción será un donativo de $ 650 USD por jugador para la categoría “Por el Placer de Ganar” es en modalidad A Go Go en equipos de 2 jugadores (twosome), HCP del equipo de 0 a 50; y para la categoría “Por el Placer de Ayudar” se jugará también en modalidad A Go Go en equipos de 2 jugadores (twosome) con un HCP del equipo 50+, al brindar un donativo de $ 500 USD por jugador. Ambas categorías incluyen un kit de jugador, fiesta de bienvenida en la playa, ronda de práctica (a inscritos antes del 02 de noviembre 2023), foto grupal, comida de premiación, premios y múltiples rifas.

La modalidad del torneo para la categoría “Por el Placer de Ganar” consiste en una ronda de 18 hoyos Lagos - Dunas, y la categoría “Por el Placer de Ayudar” consiste en una ronda de 9 hoyos en el campo Jungla. Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar, así como a los mejores O’ Yes, Hole in One, entre otros. Además, los jugadores podrán obtener importantes premios y participar en increíbles rifas de la bolsa acumulada de más de 3 millones de pesos. Se ofrecerá una tarifa preferencial a los jugadores inscritos que deseen hospedarse en Moon Palace Cancún, con acceso a las instalaciones del hotel The Grand.

Las actividades del torneo darán inicio el viernes 1 de diciembre de 2023 con la tradicional cena de bienvenida en el hotel Moon Palace Cancún. El sábado 2 de diciembre el escopetazo para la categoría Por el Placer de Ganar será a las 7:50 am y para la categoría Por el Placer de Ayudar a las 8:05 am, seguido por la comida y la premiación.

Para mayor información sobre las inscripciones puedes acceder a nuestra página web del Torneo de Golf de Fundación Palace Resorts IAP o enviar un correo a torneofundacion@palaceresorts.com igualmente puede contactarnos al 01 (998) 193 19 93 o enviar un WhatsApp al 998 168 90 86.