FOX Replay debuta con increíble programa; Jair Pereira fue el invitado especial

Después de meses de preparación, hoy por fin salió a la luz "FOX Replay", programa estelar de Fox Corporation, el cual es conducido por Raúl Orvañanos, quien estuvo acompañado de Jacqueline Félix, Rafael Puente y Alberto García Aspe.

Para esta primera emisión, el talento antes mencionado estuvo acompañado por Jair Pereira, quien se convirtió en el padrino del programa porque fue el primer exfutbolista en sentarse junto a Orvañanos, Aspe y Rafa Puente.

A lo largo del programa, se analizaron partidos puntuales de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde el panel de especialistas se encargó de ser quirúrgicos con sus explicación sobre los goles o las diversas situaciones de cada juego.

Jackie Félix mostró su gran conocimiento táctico y planteó grandes temas de discusión para que Orvañanos y compañía intercambiaran sus puntos de vista.

Además, pusieron en la mesa un interesante tema: el Fan ID ¿Ha servido o no? El equipo de producción armó una gran pieza sobre este medida que implementó la Liga MX para contrarrestar la violencia en los estadios, que regresó en unas plazas durante este fin de semana.

"Estoy muy contenta y muy honrada (de estar aquí). Para mí es un premio porque llevo 14 años en el periodismo deportivo, ser parte de un equipo con tanta trayectoria es un verdadero honor", expresó Jackie Félix tras la primera emisión del programa.

Raúl Orvañanos también mostró su felicidad de volver a coincidir con Alberto García Aspe y con Rafael Puente, con quienes ya había compartido programas.

"Estoy muy contento porque estamos haciendo un programa de análisis que le va a gustar mucho a la gente".

Para Alberto García Aspe, este proyecto es distinto al resto, y confía en que será un éxito. Además, dejó en claro que Raúl Orvañanos ha sido quien más le ha enseñado.

"Va a ser un éxito. Coincidir con Raúl me da muchísimo gusto, es el comentarista al que más le aprendí. Creo y estoy convencido que será un exitazo porque vamos a analizar y vamos a dar mucha luz de todo lo que hemos aprendido en las canchas y en los medios."

Rafael Puente ha estado en mesas con gran polémica, como "Futbol Picante", donde siempre existían peleas entre los talentos subidas de tono. Para esta nueva aventura, el exportero busca centrarse más en el análisis, aunque tampoco descarta las posibilidades de ver debates.

"A mí me ha tocado estar en mesas de mucho debate, de faltas de respeto, no comparto eso. Yo estoy encantado de estar aquí (con Raúl). Va ser un éxito el programa. Por su puesto que vamos a discutir, no nos vamos a pelear."

El padrino del programa, Jair Pereira, se colocó como "la envidia de muchos" al estar junto a grandes figuras de la televisión deportiva mexicana. "Es un programa exquisito", sentenció el Comandante.