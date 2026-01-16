Fórmula E: Nick Cassidy evita pensar en el título pese al liderato

Nick Cassidy hizo historia el pasado sábado 10 de enero en México, al lograr la victoria en la carrera número 150 de la Fórmula E durante el E-Prix de la CDMX y, además, entregarle a Citroën su primer triunfo en el serial eléctrico.

Luego de cruzar la línea de meta, el neozelandés festejó eufórico en el podio que compartió con Edoardo Mortara (Mahindra) y Oliver Rowland (Nissan). Sin embargo, durante un momento de la carrera creyó que la victoria se le escaparía de las manos.

“Al final estuve sorprendido de mantener a Edu (Edoardo Mortara) detrás de mí. Cuando llegamos a la última vuelta con la misma energía me sentí con más confianza, pero hubo un momento en el que me sentí una presa fácil y estaba listo para terminar en el cuarto puesto. Al final, estoy aliviado de haberme quedado con la victoria”, comentó.

Como piloto de una marca francesa, Cassidy vivió de primera mano el fervor que desató el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que reside en Mónaco y tuvo la oportunidad de verse a sí mismo en portadas de periódicos.

Nick Cassidy conquista el E-Prix de la CDMX / Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

“La victoria en México tuvo buen timing porque no coincidimos con la Fórmula 1. Hubo muchos mensajes en redes sociales y una gran respuesta. Me llegaron periódicos con mi cara a mi casa; eso fue algo muy especial y genial para mí. Estoy muy feliz por ellos (Citroën) y contento de ser parte de esto”, compartió.

Tras dos fechas disputadas del campeonato, el piloto de 31 años se coloca como líder de la categoría con 40 unidades. Pese a comandar la clasificación, Nick sabe que todo puede ser distinto tras un par de carreras, por lo que se mantiene cauto al pensar en el título.

“Es muy temprano para pensar en el título. El año pasado estaba como en el lugar 18 en las primeras cinco carreras y al final terminé segundo; eso me dejó una gran lección, dejando claro que todo puede cambiar rápidamente. Estamos lejos de esa conversación”, apuntó el neozelandés.

