Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe es una de las figuras religiosas más grandes en México, por lo que tiene miles de fieles, quienes cada 12 de diciembre la celebran en grande y algunos de esos devotos son figuras deportivas.

Dentro del deporte, en especial el futbol, es muy común ver a jugadores persignarse antes de un juego o después de un gol, así como arrodillarse y poner sus manos palmas arribas para orar e incluso algunos se llegan a tatuar algo relacionado a la religión como un rosario, La Virgen de Guadalupe y otro tipo de cosas.

En el futbol mexicano hay varios casos de futbolistas y entrenadores que muestran su fe en la 'Morenita', también existen boxeadores que le agradecen por sus triunfos y por permitirles ser campeones del mundo.

Aquí haremos un recuento de algunos futbolistas, entrenadores y deportistas que tienen una ferviente fe por La Virgen de Guadalupe.

Deportistas devotos a La Virgen de Guadalupe

Alberto García Aspe

El exmediocampista mexicano ha contado como una difícil situación personal lo llevó al camino de la aclamada virgen y a partir de ahí se convirtió en uno de los miles feligreses.

Antonio 'Turco' Mohamed

Pese a ser extranjero, el técnico argentino ha manifestado su ferviente fe a la Virgen de Guadalupe, a quien suele visitar cada vez que va a la Ciudad de México, según ha contado en varias entrevistas. De hecho, en el Apertura 2023, mientras era estratega de Pumas, lució una playera de la figura religiosa, la cual le ocasionó una multa bastante fuerte.

Turco Mohamed con playera de La Virgen de Guadalupe / Foto: Imago7

André Pierre-Gignac

El futbolista francés de los Tigres se ha enamorado de la ciudad de Monterrey, así como del país. El 7 de febrero de 2018, Gignac presumió el tatuaje que se hizo con una publicación en la que escribió: "La Virgen de Guadalupe cuidando a mi príncipe".

Tatuaje de Gignac de La Virgen de Guadalupe / Foto: Imago7

Raúl Macías Guevara

Mejor conocido como el Ratón Macías, el boxeador mexicano siempre mostró su fe hacia La Virgen de Guadalupe, a quien le llegó a agradecer por todo lo conseguido en el ring y en la vida. "Todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe", dijo en aquel entonces el pugilista originario de Tepito.