Rayados se prepara para enfrentar al Nashville SC en las semifinales de la polémica Leagues Cup. Sin embargo, en los últimos días trascendió la posibilidad de que el canterano, y hoy exitoso futbolista en Europa, Jesús 'Tecatito' Corona regrese al equipo como fichaje 'bomba'.

El Monterrey ya "rompió el mercado" con la contratación de Sergio Canales, quien lleva dos goles anotados en momentos importantes y va encaminado a conquistar su primer trofeo con el club regiomontano. No obstante, la directiva albiazul piensa en reforzar la plantilla ante la baja de Germán Berterame, por la fractura sufrida en el partido ante Portland Timbers.

Si bien no hay nada confirmado, el propio 'Tato' Noriega, presidente deportivo del club, confesó que hay una negociación en curso con el futbolista mexicano, militando actualmente en Sevilla.

📋 Lista de 2⃣5⃣ jugadores para disputar la #SuperCup en El Pireo. ✈️🇬🇷#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 14, 2023

“Sé lo que todo mundo sabe respecto a la información en redes sociales, no he hablado con Tato (Noriega) ni con Héctor (Lara), pero ‘cuando el río suena es porque agua trae’, dicen por ahí, pero hoy en día no sé nada, el interés siempre estará porque salió de Monterrey y siempre tiene la intención de regresar, pero no estoy enterado de nada” declaró Ortiz en conferencia de prensa previa al encuentro de semifinales.

Mientras tanto, el Sevilla publicó la lista de jugadores convocados a disputar la final de la Supercopa Europea ante el Manchester City el miércoles en Atenas y el 'Tecatito' está contemplado.

