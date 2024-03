Fernando Gago se sincera tras la derrota de Chivas: “Soy el primer responsable”

Chivas continúa sin poder levantar cabeza, tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf, al acumular su tercera derrota consecutiva.

La escuadra de Fernando Gago podría sumergirse en una profunda crisis si no lograr “sobrevivir” en los dos próximos Clásicos Nacionales ante América.

El director técnico argentino no dudó en salir a asumir su responsabilidad tras concretarse un nuevo descalabro (1-2) a manos del León en el Estadio Akron.

“Hay muchísimas cosas qué mejorar. El partido de hoy no me gustó, no logramos hacer lo que habíamos practicado y soy el primer responsable del resultado”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre una posible crisis que vive Chivas, el exfutbolista del Real Madrid evitó aceptar o negar dicha situación y prefirió afirmar que continuará buscando mejorar para darle vuelta a la página.

“Tuvimos tres resultados muy negativos, que la verdad nos duelen, pero tenemos que seguir trabajando. Hasta que tengamos chances en todas las competiciones vamos a intentar y seguir trabajando”, declaró.