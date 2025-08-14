Fernando Cevallos rompe el silencio tras su salida de Fox Sports; "Nunca fueron claros conmigo"

La salida de Fernando Cevallos de Fox Sports fue sorpresiva, pues el comentarista se había convertido en uno de los talentos más destacados de la cadena, en especial de los programas de debate como "La Última Palabra".

Sus últimos momentos en la cadena televisiva no fueron los mejores, ya que parecía estar "borrado" de las transmisiones, tanto de partidos como de algunos programas, algo que le pareció extraño al comentarista.

Cevallos estuvo cuatro años en televisora, donde de apoco se convirtió en uno de los elementos más polémicos de "La Última Palabra", programa en el que se posicionó en una especie de vocero para los aficionados de las Chivas.

En una plática con Toño de Valdés, Cevallos explicó la situación que seguramente dio pie a su salida de la empresa. La polémica sucedió en un programa en vivo cuando un abogado acudió para hablar sobre el pleito entre Grupo Lauman y Fox Corporation por el uso del nombre, y también por los derechos de transmisión del Pachuca.

Durante la emisión del programa, el panelista cuestionó al abogado que defendía al Grupo Lauman, y a partir de ahí, Cevallos describió que vivió momentos extraños en la empresa.

"Por decisiones que tomaron interno. La verdad es que nunca fueron completamente claros conmigo. Simplemente un día llevaron a un abogado a hablar de unos temas legales, donde el abogado dice una serie de cosas que no eran ciertas, yo lo corrijo al aire porque también está en juego mi credibilidad, porque lo que estaba diciendo es una mentira, y a partir de ahí dejaron de llegar los llamados sin que me dijeran nada", explicó el comentarista.

Después de este episodio, Cevallos fue relegado de varias transmisiones, solamente era llamado para torneos de menor nivel como la Liga de Expansión MX, la Europa League o la Conference League.

El comentarista asegura que nadie de jerarquía dentro de la empresa le ha dado explicaciones sobre su salida, pero intenta no darle importancia a eso porque sabe que eso no pasará.

Cevallos recuerda que en su llegada le habían dicho que no existía "línea de expresión", algo que han ido perdiendo, según él.

"Si algo había caracterizado a Fox era su línea de expresión, donde me dijeron que la única línea es que no había línea. Si cuentas una verdad a medias es una mentira, fue en lo que no estuve de acuerdo, siempre soy así, en ese momento lo sentí, no me arrepiento y qué tristeza por la gente que está ahí, porque ya no es Fox. Qué pena que la gente que está al frente no respete lo que hizo diferente a esta cadena".

Ahora, Fernando Cevallos está a espera de ver a dónde podrá llegar para seguir con su carrera dentro de los medios.