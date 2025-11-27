Fenerbahce vs Ferencvaros: Horario y canal para ver EN VIVO a Edson Álvarez en la Europa League HOY

La Europa League disputa su Jornada 5 de la fase de la liga, donde el Fenerbahce recibe al Ferencvaros, duelo en el que Edson Álvarez podría ver acción frente al cuadro hungáro.

El Machín y compañía no han tenido un mal desempeño en esta competición europea, ya que se ubican en la decimoquinta plaza de la clasificación con siete unidades, por lo que una victoria y algunas combinaciones de resultados, los podrían catapultar hasta los primeros puestos.

En el partido de la liga, el mexicano no vio actividad con su club, aunque no dieron a conocer el motivo, podría haber sido porque jugó con la Selección Mexicana horas antes de reportar con su equipo. Ahora, el mediocampista tricolor apunta para ser titular en este juego.

Por su parte, el equipo de Hungría se ha colocado como uno de los mejores de esta fase hasta el momento, pues marchan en la tercera posición con 10 unidades, colocándose a solamente dos unidades de distancia del liderato.

Como en la gran mayoría de los casos, ambos clubes llegan con la misión de ganar, y este juego no es la excepción. Los dos equipos tienen amplias posibilidades de colocarse en puestos más altos, por lo que se espera sea un duelo atractivo.

