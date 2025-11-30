F1: Así está la lucha por el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar y en una nueva exhibición de su talento, el neerlandés Max Verstappen se quedó con el primer lugar, por encima de Oscar Piastri y Carlos Sainz, quienes completaron el podio, dejando la lucha por el campeonato de pilotos de la F1 al rojo vivo.

En el cuarto lugar se ubicó Lando Norris, quien se mantiene en la cima pero no tiene asegurado el campeonato, que se definirá en la última carrera del año.

ASÍ VA EL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 TRAS EL GRAN PREMIO DE QATAR

Lando Norris (McLaren) - 408 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 396 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 392 puntos George Russell (Mercedes) - 309 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 230 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 puntos Alexander Albon (Williams) - 73 puntos Carlos Sainz (Williams) - 64 puntos Isack Hadjar (RB) - 51 puntos Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) - 48 puntos Oliver Bearman (Haas) - 41 puntos Liam Lawson (RB) - 38 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 puntos Esteban Ocon (Haas) - 32 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 32 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 22 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos

¿QUÉ NECESITA CADA PILOTO PARA SER CAMPEÓN?

En la última carrera del año, en el Gran Premio de Abu Dhabi, se definirá al nuevo campeón.

Si Verstappen quiere ser campeón del mundo una vez más, debe quedar en primer lugar y Norris en cuarto, quinto o peor.

Si Piastri quiere ser campeón, le sirve ganar en Abu Dhabi y que Verstappen quede en segundo lugar y Norris en sexto.

Norris tiene más escenarios a su favor, ya que entrando al podio, sin importar quién gane, tiene asegurado el título. Incluso como cuarto, quinto y sexto lugar tiene posibilidades de llevarse el campeonato.

