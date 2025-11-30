F1: Así está la lucha por el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar

Más Información

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar y en una nueva exhibición de su talento, el neerlandés Max Verstappen se quedó con el primer lugar, por encima de Oscar Piastri y Carlos Sainz, quienes completaron el podio, dejando la lucha por el campeonato de pilotos de la al rojo vivo.

En el cuarto lugar se ubicó Lando Norris, quien se mantiene en la cima pero no tiene asegurado el campeonato, que se definirá en la última carrera del año.

ASÍ VA EL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 TRAS EL GRAN PREMIO DE QATAR

  1. Lando Norris (McLaren) - 408 puntos
  2. Max Verstappen (Red Bull) - 396 puntos
  3. Oscar Piastri (McLaren) - 392 puntos
  4. George Russell (Mercedes) - 309 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 puntos
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 puntos
  9. Carlos Sainz (Williams) - 64 puntos
  10. Isack Hadjar (RB) - 51 puntos
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 puntos
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 48 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) - 41 puntos
  14. Liam Lawson (RB) - 38 puntos
  15. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) - 32 puntos
  17. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 puntos
  18. Pierre Gasly (Alpine) - 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos

¿QUÉ NECESITA CADA PILOTO PARA SER CAMPEÓN?

En la última carrera del año, en el Gran Premio de Abu Dhabi, se definirá al nuevo campeón.

Si Verstappen quiere ser campeón del mundo una vez más, debe quedar en primer lugar y Norris en cuarto, quinto o peor.

Si Piastri quiere ser campeón, le sirve ganar en Abu Dhabi y que Verstappen quede en segundo lugar y Norris en sexto.

Norris tiene más escenarios a su favor, ya que entrando al podio, sin importar quién gane, tiene asegurado el título. Incluso como cuarto, quinto y sexto lugar tiene posibilidades de llevarse el campeonato.

