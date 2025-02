Exjugador del Real Madrid acusa a Lionel Messi de racismo; lo habría llamado "negro de mie..."

Lionel Messi es considerado por una gran parte del mundo como el mejor futbolista de todos los tiempos; es admirado por sus hazañas y logros dentro del campo, pero también por su actitud fuera de él.

Sin embargo, Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, recientemente lo acusó de un episodio de racismo en tiempos donde Messi jugaba en el Barcelona y él en el Hércules de Alicante.

En el podcast The Wild Project, del creador de contenido español Jordi Wild, Drenthe reveló que el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 lo habría llamado "negro de mierda".

El neerlandés aclaró que Messi intentó explicarle que ese tipo de modismos son comunes entre los jugadores argentinos; sin embargo, a él no le pareció suficiente.

"Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban así, que para ellos era una cosa normal. Por ejemplo, se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba. No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo" agregó.

No obstante, a pesar del incidente, Drenthe reconoce que el ganador de ocho Balones de Oro es uno de los mejores de la historia.

"Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo", apuntó Drenthe.

