Exjugador del Milan sale en defensa de Santiago Giménez: "Tiene muchas cualidades"

Santiago Giménez no está viviendo su mejor momento en el AC Milán, escuadra en la que no ha logrado reflejar sus esfuerzos en anotaciones, lo que ha provocado que un sector de la afición lance comentarios negativos.

Sin importar esas palabras, el atacante de la Selección Mexicana —quien estuvo cerca de dejar el club en el pasado mercado de fichajes— ha recibido muestras de apoyo por parte de un importante exjugador del club.

Se trata de Cristian Brocchi, quien estuvo en la institución durante ocho años y no dudó en defender al mexicano, recalcando su calidad para representar dignamente la camiseta.

“Seguiré defendiéndolo porque tiene grandes cualidades: juega un papel defensivo, mantiene el balón y trabaja para el equipo. Es normal que lo critiquen si no marca tras varias ocasiones. Tengo muchas más dificultades cuando tengo que hablar de un delantero que no crea ocasiones, que comete errores en sus movimientos”, mencionó en entrevista con Radio TV Serie.

Brocchi, quien también fue director técnico del equipo, habló sobre la más reciente actuación de Santiago, aplaudiendo su esfuerzo.

“En un momento de calma mental habría disparado al primer toque, pero en lugar de eso intenta batir al portero y el balón se estrella en el poste. Santi necesita recuperarse, pero su actuación ante Bologna fue excelente.”