El exfutbolista de la Selección Mexicana y de Atlante, Félix Fernández, tundió al exjugador del Tricolor y de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco. Esto, después de que Cuauhtémoc ―quien actualmente es gobernador de Morelos― confesara que anhela la jefatura de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Fernández escribió "no se achicaba con los alemanes ni con los italianos, pero qué lindo se arrodilla con la 4T". Y es que, en palabras del político, si no se achicaba con los futbolistas extranjeros, "menos con los aspirantes" contra los que competiría.

Cuauhtémoc Blanco, con la mirada puesta en la Ciudad de México

En días anteriores, Cuauhtémoc Blanco fue claro: le gustaría ser jefe de Gobierno en la Ciudad de México. No aspira a menos. Por ello, quiere solicitar licencia para ser parte de la elección interna de Morena.

“No me interesaría una alcaldía. Eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno”, reveló.