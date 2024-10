¡Evento histórico! Se realiza la presentación del Meet and Greet Experience México 2024

Finalmente, la espera terminó. Este lunes se llevó a cabo la presentación del Meet and Greet Experience México 2024 que promete ser “el evento deportivo más importante de los últimos años”.

La primera edición de este acontecimiento reunirá a más de 30 deportistas mexicanos consagrados a nivel mundial que estarán conviviendo con aficionados el sábado 26 y el domingo 27 de octubre en la Expo Reforma.

El evento contará con la presencia de leyendas del futbol como Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Hermosillo, Enrique Borja, Manuel Negrete Luis Flores, Adrián Chávez, Cristóbal Ortega, Félix Cruz y Carlos Reinoso.

Además, históricos del boxeo como Julio César Chávez, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Humberto "La Chiquita" González y David Picasso y las pugilistas Jackie Nava y Ana María Torres.

Así como luchadores de la talla de Alberto del Río, Cibernético, Latin Lover, Penta el Zero Miedo, Cinta de Oro y la gladiadora Julissa Mexa.

También estarán presentes figuras de otros deportes como Horacio Llamas (basquetbol), Paola Longoria (ráquetbol), Raúl Allegre (futbol americano) e Irene Aldana (artes marciales mixtas).

El director general del evento, Fernando Regato, compartió lo que se busca al organizar esta experiencia para que los aficionados se acerquen a sus más grandes ídolos.

“Este evento está hecho principalmente porque hoy en día es muy complicado acercarnos a los deportistas en activo y para engrandecer el valor de estas leyendas. La gente va a tener la oportunidad de acercarse a ellos con tranquilidad porque van a estar exclusivamente esperándolos sentados para convivir con ellos”, declaró.

Además, el directo general manifestó que el Meet and Greet Experience México 2024 es un “proyecto a largo plazo para hacer una labor social” en las nuevas generaciones.

“Una de las ideas que tenemos es que, con la recaudación que podamos tener, ayudar a los jóvenes a comprar equipo para que puedan practicar el deporte que les guste, queremos a poyar a los muchachos que quieren hacer deporte y que no tienen la capacidad económica para hacerlo”, añadió.

Por su parte, Julio César Chávez no dudó en compartir su emoción al participar en este evento, donde podrá convivir con sus seguidores y compartirá escenario con leyendas del deporte mexicano.

“Estar con ellos es un privilegio y un gran placer. Estoy muy contento, va a ser muy bonito y especial porque es increíble el cariño y amor que me tiene toda la gente, a pesar de que pasan los años me sigue arropando y queriendo. Me siguen las nuevas generaciones que nunca me vieron pelear y, para mí, es muy bonito e increíble que lleguen niños y niñas y me pidan una fotografía y un autógrafo”, compartió El Gran Campeón Mexicano.

Mientras que la figura histórica del América, Carlos Reinoso, también resaltó lo que significa para él formar parte Meet and Greet Experience México 2024 en la Expo Reforma.

“Es un orgullo estar con estas leyendas. Ver de nuevo a Julio César Chávez es un privilegio, soy un aficionado más, es el máximo peleador en la historia de México y uno de los mejores en la historia”, señaló en conferencia de prensa

