Para cada edición, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula Uno designa a un embajador y, en esta ocasión, el elegido es Michel Jourdain Jr., un nombre más que popular dentro del automovilismo nacional.

La vasta carrera de Jourdain Jr. en el deporte motor lo hace acreedor a este importante nombramiento, el cual toma con un enorme compromiso.

“Es un honor y una gran responsabilidad ser embajador del México GP; es un evento tan importante a nivel mundial y, en especial, para todo México y los aficionados a la Fórmula 1, al automovilismo. Entonces, esta responsabilidad la agradezco y la tomo con muchísimo honor”, compartió.

Durante varios años, Michel se colocó como uno de los pilotos más populares del país, en especial por su tremenda versatilidad. A diferencia de muchos atletas, él no se especializó en una categoría; se aventuró a probar de todo: Corrió las 500 Millas de Indianapolis, pasó por NASCAR, estuvo en el Campeonato Mundial de Turismos e incursionó en los rallies.

“Es trabajar por el deporte que más quiero, que más amo. Me toca los últimos años que llevamos narrando algunas carreras de la Fórmula Uno y he estado mucho más en contacto con ella, y estar ahí en el evento, pues es algo increíble”, señaló Jourdain Jr. Alberto Vargas Valdivia

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