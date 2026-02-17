Erika Piancastelli, ilusionada de seguir viendo crecer a la Liga Mexicana de Softbol

El softbol ha llevado a Erika Piancastelli a todas partes del mundo para jugar en diversos parques de pelota, pero la italiana asegura que nunca había experimentado algo como lo vivido en México.

La pelotera de El Águila de Veracruz se convirtió en una leyenda viviente, luego de coronarse en el primer Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol en su historia con un total de 62 cuadrangulares en la final.

"Es un honor y es muy especial. Pero más que nada, emocionada de representar a Veracruz, es de las cosas más emocionantes que he hecho", compartió para EL UNIVERSAL Deportes la europea.

Aunque la LMS está viviendo su tercer año, el crecimiento ha sido exponencial. Gran parte de eso es por la combinación del talento mexicano y el extranjero, teniendo a Erika como ejemplo, quien jugó en Japón, Italia y otras partes del globo, pero el campeonato nacional la tiene asombrada.

"El nivel es extremadamente alto. El hecho de que esta liga esté en su tercer año me sigue sorprendiendo. Es una liga muy competitiva, muy bien organizada y el talento que hay en cada equipo es increíble. Es un honor poder ser parte del crecimiento y espero siga así".

En ese asombro también forma parte la afición, Piancastelli reconoce nunca haber estado es un estadio donde los aficionados estuvieran tan energéticos desde el principio al final de un juego.

FOTO: ESPECIAL/ LMS - Erika Piancastelli rompe su marca

La proyección de Piancastelli para la Liga Mexicana de Sóftbol es muy positiva, aunque reconoce ya vive un momento fenomenal, sabe que todo puede ser distinto en unos años.

"Creo que en los próximos tres años muchas cosas pueden pasar, donde estamos ahorita ya es emocionante, pero creo que la afición crecerá, los estadios serán mejores, habrás más equipos y mayor atención, eso es lo que necesita el deporte femenil", analizó la jardinera del equipo veracruzano.

Al ser ya una referente de su equipo y del deporte en México, la italiana mandó un mensaje para todas las niñas que sueñan con estar algún día en el mismo escenario que ella.

"Que vayan por eso. Que sigan practicando, que sueñen y no hay ningún obstáculo que no podamos superar. Las mujeres fuertes, son mujeres hermosas. Creo que mostrar nuestra fortaleza a otras niñas es lo mejor", finalizó.

