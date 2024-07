Erick Sánchez quiere hacer historia en el América y ayudar en la conquista del Tricampeonato

No llega al campeón, llega al bicampeón del futbol mexicano y —aunque la presión es alta en el América— Erick Sánchez lo toma con calma.

El Chiquito, surgido de los Tuzos, sueña en grande y quiere meterse a la historia de las Águilas, que —a su vez— añoran alcanzar el tercer título en fila.

“Quiero hacer historia desde el primer instante en el club, quiero hacer las cosas de la mejor manera, tratar de ayudar al equipo. Hay compañeros que quieren el tricampeonato y yo quiero mi primer título aquí; entonces, voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder ayudarlos”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también: Leyenda del América destroza a fichaje del Cruz Azul: "No me gusta la gente fracasada que regresa"

Como rival, Erick se convirtió en villano de los azulcrema en más de una ocasión, pero ahora quiere devolverle todo eso a la enorme afición de los emplumados.

“Ahora me toca estar acá y, bueno, como lo he dicho, me toca a mí dar mi mejor versión. Creo que es la forma en la que les tengo que responder, dentro del campo. Me toca a mí devolverles ese gran recibimiento que me ha dado toda la afición y toda la gente que trabaja en el club”, asegura el volante, canterano del Pachuca.

La ambición y presión que se respiran en El Nido alimentan a Erick. Sabe de la exigencia que se maneja en Coapa torneo a torneo, pero no le huye a la responsabilidad.

“Ver la ilusión que tienen, a pesar de que ya fueron campeones, me deja muy tranquilo, porque sé que van a tratar de estar peleando todo lo que sea posible, todos los torneos que se presenten. América es esa exigencia y tiene que ser campeón, no hay más, y a mí me gusta esa exigencia, saber que siempre debes estar peleando”, aseveró.

Lee también: Alejandro Zendejas advierte: Vamos por el tricampeonato