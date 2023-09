Desirée Monsiváis envía mensaje a jugadoras que acechan su récord histórico

En seis años de historia que tiene la Liga MX Femenil, nadie ha convertido más goles (126) que Desirée Monsiváis. El ritmo de anotaciones ya no es el mismo y otras jugadoras se acercan peligrosamente a su récord, pero eso tiene sin cuidado a la histórica futbolista.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, la ex de las Rayadas confesó sentirse tranquila, pese a que Katty Martínez, jugadora del América, esté a un gol de igualarla en la cifra histórica.

“No hay temor. Lo disfruté, lo tuve seis años, me fui un año [a Europa], siguió la etiqueta... Al final, los números no me dan temor, yo siempre felicito a las nuevas generaciones”, declaró la delantera.

Si bien, no se siente una referente en el futbol femenil, Monsiváis reconoce que su cifra es un ejemplo y motivación para las que vienen.

“Al final, me doy por bien servida, porque puse el ejemplo. Ellas tendrán esa presión por romper el récord y dejarlo más alto para que otras jovencitas lo rompan... Para esos son los récords, para que crezcan, para que marquen un buen precedente. Por ahora. me toca disfrutarlo”, agregó.