México no se puede permitir faltar a otro Mundial Femenil, asegura Desirée Monsiváis

Durante la Copa del Mundo Femenil 2023, que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, Desirée Monsiváis cambió las canchas por los estudios de televisión.

La jugadora de los Pumas comentó y analizó la justa femenina desde ESPN, donde —asegura— tuvo sentimientos encontrados, por no ver a México en la justa mundial.

“Era coraje, frustración e impotencia. Ver que estas generaciones tienen talento y no pudieron llegar a estas eliminatorias. Me frustra que ya eran más boletos. No nos puede volver a pasar en el siguiente proceso, tenemos el capital humano y no se pueden quedar a medias. En el siguiente Mundial, tenemos que estar sí o sí”, declaró la goleadora, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Monsiváis llegó a la Selección Mexicana cuando tenía 23 años de edad, aún sin la existencia de la Liga MX Femenil y en tiempos donde se tenían que abrir caminos por otro tipo de futbol, como el colegial.

“La vitrina era más pequeñita y, si lo veo de manera positiva, era más exclusivo el hecho de llegar a la Selección. Teníamos la plataforma de la universidad o colegial y era la única manera de mostrarte constantemente, pero había lapsos donde no entrenabas o no había competencias en las escuelas y perdías ese nivel”, relata.

Por otra parte, la histórica goleadora de la Liga MX Femenil destacó el crecimiento de la Liga Femenil en México, dentro y fuera del terreno de juego.

“Todo es escalable. Si hay una manera de medirnos del 1 al 10, considero que ahorita la Liga mexicana va en cuatro o cinco, porque tiene mucho potencial a ser una Liga que se posicione dentro de las mejores del mundo. Los errores cada vez son menos, hay mejores partidos. Era cuestión de tiempo para que se viera reflejado esto”, concluyó.