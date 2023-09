Desirée Monsiváis en Pumas, una histórica rejuvenecida y con hambre de más en la Liga MX Femenil

Describir a Desirée Monsiváis en una palabra es un gran reto para cualquiera. A sus 35 años de edad, ya es una mujer experimentada en el futbol, pero desconoce su futuro; eso sí, vive un presente que la llena de vida.

Pasión, temperamento y crecimiento son algunos de los conceptos que conforman la carrera de la hoy jugadora de las Pumas; sin embargo, a su vocabulario acaba de incorporar una nueva palabra: rejuvenecer.

“La Liga [MX Femenil] va creciendo, los equipos ya no son los mismos de hace seis años y creo que esa exigencia también me reta a seguir proyectándome. Soy una mujer de experiencia, pero en Pumas me siento rejuvenecida y con esta hambre de trascender; de inmediato, hice clic con el equipo”, declaró Monsiváis, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La autoexigencia ha sido clave en la carrera de la ex de las Rayadas. Los números la respaldan.

Sus inicios en el futbol femenil fueron antes del nacimiento de la Liga MX, pero ella no se considera una referente para las pasadas y nuevas generaciones. Eso sí, tiene claro cómo quiere ser recordada.

“[Lo que busco es] globalizar mi carrera, redondearla, pero —sobre todo— ser recordada como una mujer apasionada, que no tiene miedo a romper paradigmas y a retarse, que lo puede apostar todo, entregarlo todo, porque así me dicta mi corazón... Me gustaría que me recordaran como una mujer que viene a crear cosas nuevas dentro de un futbol femenil que tiene muchas áreas de oportunidad en todas las ramas”, aseveró.

En su segunda etapa con el Monterrey, luego de militar un año en el balompié de Escocia, las cosas no salieron como le hubiera gustado, pero —aún lesionada— encontró en el conjunto universitario “una nueva oportunidad para iniciar de cero”.

“Es la capital, un equipo importante, que tiene muchísima historia, tiene sus principios y valores bien establecidos. A mí me gusta que a donde voy a pisar haya una coherencia con lo que soy y con lo que la institución refleja; entonces, fue muy fácil desde el acercamiento con la directiva, al presentarme un proyecto que abraza todo lo que represento”, concluyó la máxima anotadora (126) en la historia de la Liga MX Femenil.

Esa mujer que se siente remasterizada con las Pumas, lista para escribir más páginas en su dorada trayectoria y buscar ese título de Liga tan deseado.