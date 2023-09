Erik Lira, decepcionado por no aparecer en la convocatoria del Jimmy Lozano en la Selección Mexicana

No figurar en la lista de la Selección Mexicana es un duro golpe para Erik Lira. Lo sufrió en el Mundial Qatar 2022, le pasó con Diego Cocca, y ahora con Jaime Lozano. A pesar de no ser considerado, no pierde la ilusión de volver a vestir la playera verde.

“A todos nos duele no estar en la lista del Jimmy, a todos nos duele no estar en la lista de la Selección. Pero no hay que caerse. Esto es un proceso largo, en el cual va a haber muchos jugadores. No es cómo inicias, sino cómo terminas”, indicó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El jugador celeste, a pesar de tener convocatorias con el Tricolor, ha tenido muy pocas oportunidades. En tres ocasiones ha jugado. En uno de sus últimos llamados, en la era de Gerardo Martino, fue el único jugador que no tuvo minutos. A pesar de esto, no se desanima y promete trabajar más para estar ahí.

”Siempre voy a ser el mismo, siempre voy a trabajar, esté en la Selección, esté de titular... Donde me toque apoyar, pero sin dejar de trabajar. Siempre voy a dar mi máximo esfuerzo. Partiendo de ahí, se van a dar los resultados”, aseguró.

Para Lira, es un acierto que le dieran la dirección técnica a Lozano. Asegura que es un entrenador preparado y comprometido para sacar lo mejor de los jugadores. Él lo conoce por el proceso olímpico.

“[Lo veo] muy bien. Tuve la oportunidad de estar con él en varias etapas de la Sub-23, en la Preolímpica. Es alguien que se está preparando siempre, que te escucha, que atiende a la persona, y eso es fundamental. Es el indicado para la Selección Mexicana”, dijo.

Para regresar al Tricolor y mantener la titularidad en el Cruz Azul, el jugador de 23 años de edad detalla que la condición física es primordial, por lo que recuperarla será un factor importante.

“Me siento bien. Personalmente, caí en un bache. Fui el primero en darme cuenta, y pedí ayuda”, reconoció. “En la tarde, voy con el preparador físico, tengo un psicólogo, un chef en casa, a alguien que me ayuda en lo táctico”.