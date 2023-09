Erik Lira: Si no tuvimos miedo al Inter Miami de Leo Messi, menos al América

No hay tiempo para lamentos. No existe pánico por el amarillo, ni mucho menos terror al águila. Hay partidos buenos y malos, pero cada uno es revancha.

Según Erik Lira, el Cruz Azul no conoce ese sentimiento. No lo experimentó al enfrentar a Lionel Messi en la Leagues Cup, así es que no habría por qué tenerlo mañana, contra el América.

“No, ningún miedo. A ningún equipo. Por ahí, hubieran dicho que le teníamos miedo al Inter Miami, porque estaba Messi, y tampoco lo dijeron. Ese es el único partido en el que podíamos decir ‘miedo’, y no lo hicimos. Lo demostramos y lo hicimos en la cancha. No hay miedo, de ninguna manera”, señaló el volante celeste, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Aquella noche del 20 de agosto de 2022 es inolvidable para la afición cementera, ya que su equipo fue humillado y exhibido por el odiado rival, el América (7-0).

“Lo que pasó fue algo muy feo, no queremos que vuelva a pasar. Desde los 10 años de edad, no podemos perder contra los de amarillo. Queremos limpiar esa imagen, queremos llegar el sábado y jugar de la misma manera como lo hicimos el domingo [contra los Rayados]. Vamos tranquilos. El equipo está bien. Se han demostrado cosas”, dijo.

Y aseguró que ese 7-0 fue un accidente, porque si no le hubieran invalidado el gol a Rodolfo Rotondi y sacado la roja a Rafael Baca, la historia hubiera sido muy diferente. Mientras que en el 3-1 en contra (torneo pasado), les afectó tener un jugador menos, por la expulsión a Michael Estrada.

“En los dos partidos, hemos terminado con 10 [jugadores]. Después, fue una desgracia. A todos nos sirvió muchísimo, fue un punto y aparte”, reconoció.

Lira vive los partidos contra el América de una manera diferente. Reconoce que son de alto voltaje y no se deben perder. Él y el resto de los celestes jugarán cada partido como “una final”. Ya no pueden perder puntos.

“Es una semana diferente, se vive un ambiente diferente”, dijo. “Es una final para nosotros”.