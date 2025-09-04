Entrenadores venezolanos confían en que la Vinotinto seguirá creciendo; comparten los detalles que se necesitan pulir

Venezuela tiene una cita con la historia. Una victoria sobre Argentina le permitiría estar más cerca del Mundial de 2026, aunque sea por la vía de la reclasificación. No obstante uno de los principales objetivos de la Vinotinto es convertirse en una habitual en cada Copa del Mundo.

Para el entrenador venezolano Iván Guerra, “la internacionalización del jugador local” ha sido fundamental para el crecimiento de su selección. “El primer cambio viene con esos jugadores distintos y disciplinados que se arriesgaron y tuvieron la oportunidad de salir del país. Han abierto las puertas para que más venezolanos salgan. Talento siempre ha habido, el venezolano es espectacular, trabajador y se come el mundo”, indicó.

El preparador de porteros, Antony Di Franco, piensa que, además del desarrollo de la Liga, la Federación Venezolana necesita enfocarse en la formación de los jóvenes. “[Debemos pensar] en las canteras, manejar bien las inferiores para que, cuando los chicos vayan a jugar al extranjero, evolucionen y ayuden con algo diferente a la selección, eso va a ser clave”, reconoció.