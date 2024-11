Enrique 'Perro' Bermúdez se sincera y comparte la causa de su salida de Televisa

Luego de 47 años en Televisa, Enrique 'Perro' Bermúdez una de las voces más importantes en la historia del periodismo deportivo terminó su relación laborar con la cadena.

Una noticia que generó sorpresa en los seguidores, quienes vieron al emblemático narrador despedirse tras 12 Copas del Mundo.

Lee también Los mejores MEMES de la goleada a Cruz Azul en Tijuana

Meses después de anunciar su salida, Bermúdez habló de lo ocurrido y explicó el motivo de su salida de TUDN.

"La situación fue que pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba en Televisa, yo había firmado con Univision 10 años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y nos dieron la elección. Teníamos un contrato de que nos tenían que pagar un año de contrato completo y eso preferí", compartió a Heriberto Murrieta.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final, este jueves 28 de noviembre

En ese sentido, Enrique compartió su agradecimiento con Televisa, empresa que explicó es su casa y le permitió crecer para convertirse en leyenda.

"Yo con Televisa estaré agradecido toda mi vida. Es mi casa, en donde me hice, en el que me dieron la oportunidad de realizarme y hacer lo que me gusta hacer".

Por último, Enrique Bermúdez compartió que tiene ya en la mesa ofertas para nuevas empresas, en las que dejará la narración y estará más en programas de polémica.

"Tengo algunas ofertas, aunque todavía no he determinado. La idea es bajarle un poquito al ritmo, narrar ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo y me gustaría programas de polémica", mencionó.