En Cruz Azul los porteros con poco tiempo y paciencia para brillar en la Liga MX

Cruz Azul tiene problemas en la delantera. Pero en la portería no se vive la primavera. Sebastián Jurado ha sido señalado como el culpable de la derrota ante el América y a Andrés Gudiño no se le ve aún la confianza paras ser titular en un grande.

Roberto Pérez, quien fue portero y entrenador de guardametas de Cruz Azul, además de pasar por casi todas las ramas futbolísticas de la institución, pone las cosas claras: “La portería de Cruz Azul con estos dos porteros tiene muchos futuro”… Pero “lo que importa es el presente, ahí está el problema”.

Beto Pérez fue suplente de Oscar Conejo Pérez, a su retiro se volvió entrenador de porteros y fue el responsable del resurgir como figura de José de Jesús Corona. “Hay dos factores que resaltan: Sí hay errores, es algo natural, pero estás en un equipo donde no debes cometerlos y lo peor es que en la situación en la que está la institución [penúltimo lugar] se nota más”.

Es verdad que ambos cancerberos, Jurado (25 años) y Gudiño (26), “son jóvenes y a estos se les perdona todo, pero si eres suplente de leyendas como Corona, [Guillermo] Ochoa, Sergio Bernal o el Conejo, la bronca viene cuando tomas esa responsabilidad… Además está el problema de las redes sociales, hoy eres presa de éstas y te destruyen”.

Hoy los porteros son señalados por el mal paso cementero, y Joaquín Moreno deberá poner orden en ese sentido. ¿Los seguirá rotando? Pérez, quien también dirigió a los equipo Sub-20 y femenil de Cruz Azul, no ve sencilla la solución. “La rotación no viene mal. Y en cuestión de escoger, a ambos los veo muy parejos. Sebastián es más espectacular que Andrés. Joaquín lo tiene que pensar muy bien”. Ojalá hubiera paciencia, pero Beto Pérez sabe que “en un grande como Cruz Azul, no hay”, por eso, “veo que hay mucho futuro en la portería si hay paciencia, calma, pero aquí lo que interesa es el presente y ahí no hay tiempo”.