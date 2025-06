Emilio Azcárraga rompe el silencio tras el fracaso del América en la temporada: "Me responsabilizo por no llegar al objetivo planteado"

El Club América cerró hace unas horas una temporada de pesadilla, tras perder la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes, caer ante Toluca en la final de la Liga MX y no lograr un papel destacado en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un semestre difícil para el equipo de André Jardine, que pese a llegar como tricampeón del futbol mexicano, vio desvanecidos sus sueños de seguir haciendo historia.

Los malos resultados en la cancha causaron, además de la preocupación del cuerpo técnico y la directiva, tristeza entre la fanaticada, que este domingo recibió un mensaje de Emilio Azcárraga.

A través de sus redes sociales, el dueño de las Águilas del América compartió su sentir ante el final de la temporada, pidiendo disculpas a su afición por no alcanzar los objetivos planteados.

"A nuestra afición, quienes también son nuestros más importantes críticos.Hay mucho trabajo realizado para haber llegado hasta aquí pero es mucho aún el que resta para poder hacerlos a todos ustedes sentir que les cumplimos no con promesas sino con resultados", escribió.

En su mensaje, Azcárraga, quien vivió intensamente cada juego de su equipo, asumió la responsabilidad de no alcanzar las metas y aseguró que trabajarán para seguir construyendo la grandeza de la institución.

"Me responsabilizo a mi, a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores por no haber llegado al objetivo planteado. Haremos lo necesario - todos nosotros juntos - para corregir el rumbo. El pasado cercano se lee como maestro del cual aprender y no como juez del cual ejecutar sentencia. Nuestros siguientes pasos importan más que nuestros errores. Tengan por seguros que éstos serán firmes y contundentes. Vamos a defender y seguir construyendo la GRANDEZA de este América", finalizó el empresario.