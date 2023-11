Emiliano Grillo apunta al triunfo en el World Wide Technology Championship

Relajado, pero con la mente puesta en ser campeón en México, el golfista argentino Emiliano Grillo encara la edición número 17 del World Wide Technology Championship en Los Cabos "sin presión" al no enfocarse en los 500 puntos que otorga el torneo.

Con dos victorias en su carrera profesional dentro del Tour, Grillo, que terminó quinto en el México Open at Vidanta en abril de este año, quiere un nuevo triunfo en un lugar que siente como propio.

"La gente en México me trata increíble, me siento como en casa. Es definitivamente un lugar que pongo en mi calendario a inicio de año. Vengo a jugar relajado, no por puntos de FedEx Cup ni defender nada, solo tratar de subir en el ranking mundial y eso quita mucho peso de encima pero la intensidad no es la misma, pero intentaré sumar una victoria nueva" declaró Emiliano en conferencia de prensa.

Además, el nacido en Resistencia, al noreste de Argentina, mantiene buena relación con Sebastián Vázquez y Rodrigo Díaz, dos de los cuatro golfistas mexicanos que participan en el torneo; sin embargo, la amistad se termina a lo largo del field, en la búsqueda del campeonato.

"Cualquier jugador que juegue esta semana es rival directo, sea de México, Canadá o de donde sea. Todos tienen la misma mentalidad y venimos a dar lo mejor. Conozco desde muy chico a Sebastián y no hace muchos años a 'Bobby' y tengo una gran relación. Sé que están acá para hacer lo mismo que yo. Ellos tendrán su plan y yo el mío. Fuera del campo somos amigos pero adentro todos tenemos el mismo objetivo" mencionó sobre una posible rivalidad con los jugadores locales.

Finalmente, a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes sobre las dificultades que presenta El Cardonal, campo diseñado por Tiger Woods, Grillo respondió: "Es un campo que te deja jugar más libremente desde el tee, visualmente te demanda un poquito más pero son fairways anchos y objetivos grandes desde el tee. Después, los greens

es como si tuvieran greens más pequeños y eso le suma dificultad al campo, sobre todo si se levanta un poco el viento. En cuanto al diseño de Tiger, es la primera vez que veo uno así que no sé si todos serán así. Creo que por eso habrá scores bajos".

HORARIOS Y GRUPO DE EMILIANO GRILLO EN WWT

El argentino comparte grupo con los estadounidenses Lucas Glover y Akshay Bhatia.

El jueves que de comienzo la primera ronda, saldrán del hoyo 1 a las 11:54 horas (Los Cabos). El viernes, en la segunda ronda, saldrán del hoyo 10 a las 7:09 horas (Los Cabos).