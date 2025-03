Emiliana Arango confiesa por qué usa la gorra para atrás en cada partido; emotiva historia de la colombiana

La primera semifinalista del Mérida Open AKRON 2025 es la tenista colombiana Emiliana Arango, quien además de clasificarse por primera vez en su carrera a esta instancia definitoria, ingresó al top 100 de la WTA en una semana inolvidable, al ingresar al cuadro principal vía qualy.

Arango llegó a Mérida en el lugar 133 del ranking y se irá dentro de las mejores 100 del mundo, un motivo de orgullo para la joven de 24 años originaria de Medellín que, entre el reciente título en Cancún y esta histórica participación en Yucatán, siempre tendrá a México en el corazón.

Además de su gran defensa y resiliencia dentro de la cancha, Arango se ganó el cariño de la afición mexicana y llamó su atención por su particular estilo de siempre jugar con la gorra para atrás.

En conferencia de prensa, reveló el por qué elige ese particular accesorio para jugar.

"No me inspiré en nadie, cuando era pequeña tenía el pelo muy corto y no me crecía mucho, y cuando por fin me empezó a crecer, mi entrenador me dijo que no podía jugar con el pelo suelto y me dijo que tenía que agarrarme el pelo y yo dije bueno, pero no quiero llevar visera y verme como todo el mundo, entonces mi mamá me dijo póntela para atrás y qué importa, entonces me la puse para atrás y al principio lo usaba con trenza pero a mí no me queda la trenza como me gusta y como ya no viajo con mi mamá, ya no me hago la trenza y hago la coleta, y desde ahí quedó" reveló Arango.

