El Mérida Open AKRON tendrá nueva campeona; Emma Navarro elimina a Zeynepp Sonmez

En un duelo de favoritas entre la primera sembrada del torneo y la campeona defensora, Emma Navarro derrotó por 6-4 y 6-2 a Zeynepp Sonmez en la cancha del estadio AKRON.

Por primera vez en la temporada, Emma Navarro jugará semifinales de un torneo y lo hará en territorio yucateco, donde enfrentará a la armenia Elina Avanesyan. La número 10 del mundo, confesó en conferencia de prensa que "se aprovechó" de los errores en el primer servicio de Sonmez, quien se retiró ovacionada por el púbico yucateco tras el fin de su racha invicta en Mérida.

Lee también Emiliana Arango ingresa al top 100 de la WTA; jugará semifinales por primera vez en Mérida Open

En conferencia de prensa, Navarro confesó que "me siento bien, creo que hoy trabajé el partido y fui de menos a más, al principio no jugué mi mejor tenis, ella salió muy bien, disparando buenos tiros desde todos lados y me tomó un segundo agarrar momentum y responder, pero sentí que trabajé el partido bien, me hubiera gustado que sea antes pero me siento bien con mi nivel y me siento bien de cara a mañana".

"Creo que ella no sacó de lo mejor, me dejó meterme en el partido en algunos juegos por su primer saque y creo que me gusta decirme a mi misma que le metí presión a su servicio y que lo pensaba dos veces antes de sacar" concluyó.

Lee también Mérida Open AKRON: La clave del éxito y crecimiento del torneo, según Gustavo Santoscoy García

Contra Avanesyan, Navarro tiene ventaja de un partido en el historial, ya que la única vez que se enfrentaron fue en Auckland en 2024 y la estadounidense se impuso por 6-1 y 6-2.