“Se han acercado políticos y candidatos con esta carta de ‘te queremos apoyar’, pero no es la primera vez que me prometen todo y no sucede. No soy tonta, sé cómo se maneja la política y me doy cuenta de que no hay un genuino interés, más allá de su propia imagen”, denunció Ella Bucio, campeona mundial de parkour, quien aseguró que los candidatos suelen aprovecharse de los atletas para ganar aceptación.

“Me buscaron: ‘Tal político quiere recibirte para felicitarte por tu Mundial’. Lo que hice fue decirles que acudieran a mis entrenamientos al gimnasio”, relató la joven.

Más allá de que buena parte de su vida se ha desenvuelto en los gimnasios o en los sets de grabación, debido a su trabajo de doble en la actuación, Bucio sabe perfectamente lo que —desde su punto de vista— buscan los personajes de la política.

“Por suerte, siempre he estado muy enterada de cómo se maneja la política y he tenido mucho cuidado, para que mi imagen no sea usada, pero sé que hay muchos deportistas que han caído. Cuántas fotos de atletas hay con políticos importantes a los cuales nunca se les apoyó, nunca les cumplieron todas esas promesas que les hicieron”, aseguró Bucio, muy decepcionada.

Ella contó a EL UNIVERSAL lo difícil que ha sido sostener su carrera en el parkour, porque no se trata de que a los atletas les falte talento o destreza, sino que en México no existe la infraestructura.